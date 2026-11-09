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Economie

Cât a costat vizita lui Nicușor Dan la ONU: Administrația Prezidențială a plătit 1,6 milioane de lei pentru zborul cu un avion privat la New York

c Scris de ciprian iana
Cât a costat vizita lui Nicușor Dan la ONU: Administrația Prezidențială a plătit 1,6 milioane de lei pentru zborul cu un avion privat la New York
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Deplasarea oficială a președintelui Nicușor Dan la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), desfășurată în luna septembrie la New York, a costat bugetul de stat peste 2,3 milioane de lei (aproximativ 430.000 de euro), potrivit unui răspuns al Administrației Prezidențiale transmis HotNews.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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