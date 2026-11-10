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Economie

Cât ar pierde țările UE într-o singură zi de grevă generală. Germania ajunge la 2,5 miliarde de euro. Estimarea pentru România

v Scris de victor dan stephanovici
Cât ar pierde țările UE într-o singură zi de grevă generală. Germania ajunge la 2,5 miliarde de euro. Estimarea pentru România
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O grevă generală de 24 de ore ar putea costa economia Germaniei aproximativ 2,5 miliarde de euro, potrivit unei simulări bazate pe date Eurostat. Același calcul arată că și în România impactul economic ar fi de ordinul sutelor de milioane de euro.

Sursa: Mediafax Ro

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