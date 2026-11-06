 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cât câștigă Remus Borza din vânzarea Liberty Galați și cât câștigă statul. La STB, ia 3.300 de lei/lună

r Scris de roxana neagu
Cât câștigă Remus Borza din vânzarea Liberty Galați și cât câștigă statul. La STB, ia 3.300 de lei/lună
Aosom
Avocatul Remus Borza a făcut calculele. În ceea ce-l privește, calculul este simplu. Pentru stat, însă, situația stă mult mai bine. Nu și pentru băieții deștepți, ”victime colaterale” ale salvării industriei din România.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech