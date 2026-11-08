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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cât cheltuie bucureştenii la malluri?

a Scris de alina-elena vasiliu
Cât cheltuie bucureştenii la malluri?
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Cele mai mari zece centre comerciale din Bucureşti din punctul de vedere al suprafeţei au încasat în anul 2025 venituri din chirii în valoare cumulată de 1,5 miliarde de lei, în creştere cu 5% faţă de anul precedent, după cum arată datele colectate de ZF.

Sursa: Zf Ro

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