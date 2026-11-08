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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cât costă benzina și motorina duminică, 8 noiembrie 2026. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți și cât costă un plin

m Scris de maria ţaga
Cât costă benzina și motorina duminică, 8 noiembrie 2026. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți și cât costă un plin
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Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România, iar șoferii care vor să economisească pot compara tarifele afișate de benzinării înainte de alimentare.

Sursa: Adevarul

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