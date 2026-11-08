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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cât costă creșterea unui copil până la 18 ani și cum calculezi bugetul pentru fiecare vârstă

t Scris de tudor dima
Cât costă creșterea unui copil până la 18 ani și cum calculezi bugetul pentru fiecare vârstă
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Pentru creșterea unui copil până la 18 ani, scenariile dau 338.400-966.000 de lei, fără scumpiri. Ghidul arată cum calculezi bugetul.

Sursa: Ziarul Financiar

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