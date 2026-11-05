Cât costă întreținerea pe timp de iarnă a Drumului Expres Craiova–Pitești

Întreținerea pe timp de iarnă a Drumului Expres Craiova–Pitești va costa aproape 5 milioane de lei, fără TVA, în baza celui mai recent contract subsecvent încheiat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Contractul a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie 2026 cu SC Construcții Generale Oltenia SRL, firma care se ocupă de […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗