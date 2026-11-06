Cât costă o firmă de pază în București în 2026 și ce trebuie să scrie în contract

Un post de pază permanent (24 de ore din 24, 7 zile din 7) nu poate costa mai puțin de aproximativ 21.000 de lei pe lună doar cu salariile, la nivelul salariului minim din 2026. Orice ofertă sub acest prag ar trebui să ridice semne de întrebare. Mai jos explicăm de unde vine cifra și ce alternative există.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗