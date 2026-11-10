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Economie

Cât costă să renovezi un apartament în 2026. Un bucureștean a oferit 5.000 de euro și a fost luat în râs

ş Scris de ştefan lică
Cât costă să renovezi un apartament în 2026. Un bucureștean a oferit 5.000 de euro și a fost luat în râs
Aosom
Renovarea unui apartament vechi din București sau Cluj poate să coste între 20.000 și 50.000 de euro, o sumă care echivalează în multe situații cu un apartament cumpărat într-un oraș mic.

Sursa: Adevarul

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