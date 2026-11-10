Cât costă să renovezi un apartament în 2026. Un bucureștean a oferit 5.000 de euro și a fost luat în râs
Sursa: AdevarulCitește mai departe la sursa originală
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