Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 9 noiembrie, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile benzinei și motorinei au rămas neschimbate luni, 9 noiembrie 2026, față de ziua precedentă. La nivel național, cea mai ieftină benzină costă 9,77 de lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 10,75 de lei pe litru. Nici în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța nu au fost înregistrate modificări ale prețurilor minime, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗