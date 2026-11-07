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Economie

Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 7 noiembrie, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

a Scris de ana tet
Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 7 noiembrie, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
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Prețurile benzinei și motorinei au rămas aproape neschimbate sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în principalele orașe din România, comparativ cu ziua precedentă, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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