Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat
Sursa: Cotidianul RoCitește mai departe la sursa originală
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