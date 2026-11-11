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Economie

Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat

m Scris de mădălina hodea
Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat
Aosom
Cât curent consumă electrocasnicele din casă și cât adaugă la factură? Vezi costurile pentru foehn, televizor, frigider, mașina de spălat și LED-uri. The post Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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