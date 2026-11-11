Cât curent consumă electrocasnicele din casă și cât adaugă la factură? Vezi costurile pentru foehn, televizor, frigider, mașina de spălat și LED-uri. The post Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗