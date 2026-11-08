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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cât curent consumă o centrală termică pe gaz și cum calculezi costul lunar

t Scris de tudor dima
Cât curent consumă o centrală termică pe gaz și cum calculezi costul lunar
Aosom
O centrală termică pe gaz consumă și curent. Calculezi costul lunar din puterea electrică, orele de funcționare și prețul final de pe factură.

Sursa: Ziarul Financiar

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