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Economie

Cât de solidă este rezerva financiară a românilor și a companiilor? Depozitele au ajuns la aproape 700 de miliarde de lei

a Scris de afrodita cicovschi
Cât de solidă este rezerva financiară a românilor și a companiilor? Depozitele au ajuns la aproape 700 de miliarde de lei
Aosom
Economiile populației și ale companiilor din băncile românești au continuat să crească, însă avansul este mult mai modest după ajustarea cu inflația. Datele Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare arată și o diferență importantă.

Sursa: Adevarul

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