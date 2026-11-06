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Economie

Cât din salariu se duce pe chirie și cât îți mai rămâne pentru trai. Calcule pentru românii care locuiesc singuri

b Scris de bianca dobrescu
Cât din salariu se duce pe chirie și cât îți mai rămâne pentru trai. Calcule pentru românii care locuiesc singuri
Aosom
Pentru un român care câștigă 4.000 de lei lunar net, o chirie de 2.000 de lei înseamnă jumătate din salariu, înainte să plătească utilitățile, transportul sau mâncarea. Datele INS arată că indicele chiriilor a crescut cu 39,46% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Sursa: Adevarul

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