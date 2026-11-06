Cât din salariu se duce pe chirie și cât îți mai rămâne pentru trai. Calcule pentru românii care locuiesc singuri

Pentru un român care câștigă 4.000 de lei lunar net, o chirie de 2.000 de lei înseamnă jumătate din salariu, înainte să plătească utilitățile, transportul sau mâncarea. Datele INS arată că indicele chiriilor a crescut cu 39,46% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

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