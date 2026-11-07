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Economie

Cât dioxid de carbon produc oamenii doar respirând. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Cât dioxid de carbon produc oamenii doar respirând. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii
Aosom
Corpurile umane produc împreună peste două miliarde de tone de dioxid de carbon anual doar prin transformarea alimentelor în energie, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Bath. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii, în principal din cauza creșterii populației.

Sursa: Mediafax Ro

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