Cât dioxid de carbon produc oamenii doar respirând. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii

Corpurile umane produc împreună peste două miliarde de tone de dioxid de carbon anual doar prin transformarea alimentelor în energie, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Bath. Cantitatea a crescut cu 74% în trei decenii, în principal din cauza creșterii populației.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗