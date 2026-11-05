Cât durează retragerea câștigurilor de la casino în România

Când obții un câștig la casino și vrei să retragi banii, una dintre primele întrebări este cât va dura până îi primești în contul personal. Poate te aștepți ca retragerea să fie la fel de rapidă ca depunerea, însă timpul de așteptare depinde de mai mulți factori, precum metoda de plată aleasă și verificările efectuate de operator.

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