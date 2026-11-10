Ai bani puși deoparte? Statul așteaptă să-l finanțezi și promite dobânzi atractive la final de an. Cât câștigi, concret, dacă împrumuți statul în noiembrie, cu 10.000 de lei? The post Cât îți aduc 10.000 de lei investiți în titluri de stat TEZAUR? Simulare pentru sume între 1.000 și 50.000 de lei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗