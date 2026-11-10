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Economie

Cât mai rezistă economia? Preţul energiei din România frige în prag de iarnă, Cernavodă funcţionează ca o „instalaţie de Crăciun“, când se opreşte, când porneşte, iar pe masă nu este nicio soluţie pe termen scurt de a duce preţul în jos

r Scris de roxana petrescu
Cât mai rezistă economia? Preţul energiei din România frige în prag de iarnă, Cernavodă funcţionează ca o „instalaţie de Crăciun“, când se opreşte, când porneşte, iar pe masă nu este nicio soluţie pe termen scurt de a duce preţul în jos
Aosom
România trăieşte un paradox în piaţa energiei. Cu cât are mai multă capacitate verde instalată, cu atât energia este mai scumpă.

Sursa: Zf Ro

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