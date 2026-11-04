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Economie

Cât ne costă statul care nu funcționează?

e Scris de e-politic ro
Cât ne costă statul care nu funcționează?
Aosom
De mai bine de un an, romanilor li se cere sa stranga cureaua: TVA mai mare, impozite mai mari, prețuri care cresc mai repede decat oriunde in Uniunea

Sursa: Ziuanews.ro

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