Cât ne costă Târgul de Crăciun din Craiova și cât a primit primăria până acum din sponsorizări

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie, iar nota de plată a început deja să prindă contur. Primăria a alocat 370.000 de lei pentru organizarea evenimentului, însă nu a comunicat cât a cheltuit efectiv până acum. Până pe 5 noiembrie, municipalitatea încheiase două contracte de sponsorizare, în valoare totală de 100.000 de […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗