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Economie

Cât ne costă Târgul de Crăciun din Craiova și cât a primit primăria până acum din sponsorizări

a Scris de anca popa
Cât ne costă Târgul de Crăciun din Craiova și cât a primit primăria până acum din sponsorizări
Aosom
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie, iar nota de plată a început deja să prindă contur. Primăria a alocat 370.000 de lei pentru organizarea evenimentului, însă nu a comunicat cât a cheltuit efectiv până acum. Până pe 5 noiembrie, municipalitatea încheiase două contracte de sponsorizare, în valoare totală de 100.000 de […]

Sursa: Gazeta De Sud

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