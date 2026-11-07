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Economie

Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp

c Scris de codrina mențel
Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp
Aosom
Cât costă să încălzești o casă în America. O familie de români a publicat facturile la curent pentru o casă de aproape 140 de metri pătrați.

Sursa: Click

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