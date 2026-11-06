 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cât să strângi pentru pensie dacă îți lipsesc 3.000 de lei pe lună și aplici regula de 4%

t Scris de tudor dima
Cât să strângi pentru pensie dacă îți lipsesc 3.000 de lei pe lună și aplici regula de 4%
Aosom
Regula de 4% te ajută să estimezi cât să strângi pentru pensie din diferența lunară rămasă după pensiile nete. Suma nu este garantată pe viață.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech