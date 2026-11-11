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Economie

Cât vom plăti pentru energie în perioada următoare. Avertismentul ministrului privind facturile și măsurile pregătite de Guvern

a Scris de afrodita cicovschi
Cât vom plăti pentru energie în perioada următoare. Avertismentul ministrului privind facturile și măsurile pregătite de Guvern
Aosom
Facturile la energie rămân o sursă de îngrijorare pentru români, iar evoluția prețurilor în perioada următoare depinde atât de ofertele furnizorilor, cât și de măsurile pe care le va lua Guvernul după expirarea actualelor scheme de protecție.

Sursa: Adevarul

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