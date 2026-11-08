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Economie

Câți bani a pierdut România după abandonarea hidrocentralelor începute de Ceaușescu. Hidroelectrica, somată să justifice prejudiciul

b Scris de balananda
Câți bani a pierdut România după abandonarea hidrocentralelor începute de Ceaușescu. Hidroelectrica, somată să justifice prejudiciul
Aosom
Curtea de Conturi a semnalat că Hidroelectrica a abandonat lucrările la 6 hidrocentrale unde statul român a investit deja peste 1,3 miliarde de lei și pentru care Hidroelectrica a aprobat abandonarea lucrărilor. Studiile de abandon, pentru perioada e

Sursa: Yoga Esoteric

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