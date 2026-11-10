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Economie

Câți bani a strâns din SGR într-o lună și jumătate un român care adună ambalaje din gunoaie. "Am păstrat toate tichetele ca să dovedesc că nu vorbesc prostii"

a Scris de amalia florescu
Câți bani a strâns din SGR într-o lună și jumătate un român care adună ambalaje din gunoaie. "Am păstrat toate tichetele ca să dovedesc că nu vorbesc prostii"
Aosom
Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), introdus în România pentru a încuraja reciclarea ambalajelor, a devenit pentru unii și o modalitate de a obține venituri suplimentare.

Sursa: Ziare

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