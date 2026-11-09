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Economie

Câţi bani le rămân celor mai mari asigurători după plata despăgubirilor pe zona asigurărilor generale?

m Scris de mircea nica
Câţi bani le rămân celor mai mari asigurători după plata despăgubirilor pe zona asigurărilor generale?
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Cele mai mari companii de asigurări generale din România au continua să înregistreze volume importante de prime brute subscrise în prima jumătate a anului 2026, dar şi despăgubirile plătite au crecut într-un ritm accelerat.

Sursa: Zf Ro

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