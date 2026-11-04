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Economie

Câți bani le rămân românilor după taxe. Diferența uriașă dintre Capitală și cele mai sărace județe

a Scris de afrodita cicovschi
Câți bani le rămân românilor după taxe. Diferența uriașă dintre Capitală și cele mai sărace județe
Aosom
România ocupă locul 32 în clasamentul european al puterii de cumpărare în 2026, cu un venit disponibil mediu de 11.283 de euro pe locuitor. Suma reprezintă aproximativ 53% din media europeană, de 21.153 de euro.

Sursa: Adevarul

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