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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Câți bani trebuie să plătească România creditorilor săi. Datoria guvernamentală a crescut până la 61,1% din PIB

c Scris de cristian anton
Câți bani trebuie să plătească România creditorilor săi. Datoria guvernamentală a crescut până la 61,1% din PIB
Aosom
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a fost, în august 2026, de peste 1.230 miliarde lei, în creştere cu 25 miliarde lei faţă de luna anterioară, când s-a cifrat la 1.205 miliarde de lei, conform Ministerului de Finanţe.

Sursa: Stirile Pro.tv

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