Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Anunțul ministrului Transporturilor: „Acestea sunt prioritățile”

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat luni, 9 noiembrie, într-o conferință de presă, că printre prioritățile sale se află finalizarea A7 până la Pașcani și operaționalizarea SAFE pentru a continua Autostrada Moldovei de la Pașcani la Suceava. El a anunțat că până la sfârșitul anului ar putea fi dați în folosință 138 de kilometri de autostradă.

Distribuie: Facebook Instagram