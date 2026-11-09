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Economie

Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Anunțul ministrului Transporturilor: „Acestea sunt prioritățile”

d Scris de dan stan
Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Anunțul ministrului Transporturilor: „Acestea sunt prioritățile”
Aosom
Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat luni, 9 noiembrie, într-o conferință de presă, că printre prioritățile sale se află finalizarea A7 până la Pașcani și operaționalizarea SAFE pentru a continua Autostrada Moldovei de la Pașcani la Suceava. El a anunțat că până la sfârșitul anului ar putea fi dați în folosință 138 de kilometri de autostradă.

Sursa: Ziare

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