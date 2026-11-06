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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cauți un credit mai ieftin? Ai putea fi penalizat fără să știi. Ancheta care zguduie băncile din România

f Scris de florin pușcaș
Cauți un credit mai ieftin? Ai putea fi penalizat fără să știi. Ancheta care zguduie băncile din România
Aosom
Românii care încearcă să obțină cele mai avantajoase condiții de creditare, ar putea fi dezavantajați chiar de mecanismul de evaluare a bonității

Sursa: Stiri Pe Surse

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