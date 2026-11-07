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Economie

CD Tenerife anunță că o va susține financiar pe fiica lui Jesús de Miguel: "Vrem să fim alături de ea cel puțin până când va ajunge la majorat"

a Scris de andreea năstase
CD Tenerife anunță că o va susține financiar pe fiica lui Jesús de Miguel: "Vrem să fim alături de ea cel puțin până când va ajunge la majorat"
Aosom
Clubul spaniol CD Tenerife a anunțat că îi va oferi sprijin financiar fiicei fostului său atacant Jesús de Miguel, jucătorul decedat în urma unui impact violent pe teren.

Sursa: Stiri Pe Surse

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