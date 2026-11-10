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Economie

Ce a provocat oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Secretar de stat: „Se analizează dacă a fost și o neglijență umană”

a Scris de andreea dobra
Ce a provocat oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Secretar de stat: „Se analizează dacă a fost și o neglijență umană”
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Ministerul Energiei analizează dacă oprirea Unității 1 de la Cernavodă a fost provocată și de o neglijență umană în procesul de mentenanță, a declarat marți, la Digi24, secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu. Defecțiunea tehnică a fost localizată la un ejector care asigură vidul în condensatorul turbinei. Oficialul și-a exprimat speranța că ambele reactoare vor reveni în funcțiune în cel mult 48 de ore.

Sursa: Digi24

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