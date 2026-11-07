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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ce au făcut miniștrii PSD în șapte zile: Sute de milioane de euro plătite în agricultură și sănătate

r Scris de redacția jurnalul
Ce au făcut miniștrii PSD în șapte zile: Sute de milioane de euro plătite în agricultură și sănătate
Aosom
Partidul Social Democrat a publicat sâmbătă bilanțul activității miniștrilor săi din ultima săptămână. Printre principalele realizări economice și de infrastructură raportate de social-democrați se numără darea în trafic a două loturi noi din autostrada de centură A0 și relansarea oficială a Programului Rabla

Sursa: Jurnalul Ro

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