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Economie

Ce caută românii pe Google de Black Friday

m Scris de magda dragu
Ce caută românii pe Google de Black Friday
Aosom
Black Friday nu mai este un eveniment comercial concentrat într-o singură zi, ci un sezon de reduceri care se întinde pe aproximativ șase săptămâni, din octombrie până în prima jumătate a lunii noiembrie. În plus, interesul românilor se extinde dincolo de electronice și haine, către servicii bancare, produse farmaceutice, abonamente digitale și servicii medicale, arată […]

Sursa: Gazeta De Sud

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