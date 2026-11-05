Ce caută românii pe Google de Black Friday

Black Friday nu mai este un eveniment comercial concentrat într-o singură zi, ci un sezon de reduceri care se întinde pe aproximativ șase săptămâni, din octombrie până în prima jumătate a lunii noiembrie. În plus, interesul românilor se extinde dincolo de electronice și haine, către servicii bancare, produse farmaceutice, abonamente digitale și servicii medicale, arată […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗