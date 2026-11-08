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Economie

Ce este Parklet, „Airbnb-ul pentru parcări” lansat de o tânără în Suedia: „Locul gol e folosit de alți șoferi și obții un venit suplimentar”

v Scris de veronica micu
Ce este Parklet, „Airbnb-ul pentru parcări” lansat de o tânără în Suedia: „Locul gol e folosit de alți șoferi și obții un venit suplimentar”
Aosom
Erika, tânără din orașul suedez Göteborg, și-a întrerupt studiile universitare la 20 de ani pentru a dezvolta Parklet, o platformă prin care proprietarii pot închiria locurile de parcare pe care nu le folosesc.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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