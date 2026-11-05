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Economie

Ce faci dacă banca suferă un atac cibernetic sau nu îți mai poate restitui banii din cont

d Scris de daniel manea
Ce faci dacă banca suferă un atac cibernetic sau nu îți mai poate restitui banii din cont
Aosom
Banii din cont au o garanție limitată dacă banca nu îi poate restitui. O plată neautorizată se contestă imediat, după alte reguli.

Sursa: Ziarul Financiar

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