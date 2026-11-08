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Economie

Ce faci dacă ești obligat să lucrezi ore suplimentare neplătite și cum ceri liber sau bani

r Scris de răzvan munteanu
Ce faci dacă ești obligat să lucrezi ore suplimentare neplătite și cum ceri liber sau bani
Aosom
Dacă faci ore suplimentare neplătite, verifici pontajul, ceri liber sau bani și poți sesiza inspectoratul de muncă ori cere plata la tribunal.

Sursa: Ziarul Financiar

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