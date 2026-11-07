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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ce faci dacă nu poți plăti factura la curent sau gaze și ce preaviz primești înainte de oprire

t Scris de tudor dima
Ce faci dacă nu poți plăti factura la curent sau gaze și ce preaviz primești înainte de oprire
Aosom
Dacă nu poți plăti factura la curent sau gaze, poți cere plata în rate. Pentru locuință, preavizul lasă cel puțin 15 zile până la oprire.

Sursa: Ziarul Financiar

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