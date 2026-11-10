Ce firme au intrat în cursa pentru contractul de până la 3,28 de milioane de lei pus la bătaie de Eco Urbis

SC OLTENIA GARDEN SRL și ECOPROD SRL sunt cele două societăți care au depus oferte pentru acordul-cadru prin care Eco Urbis Craiova vrea să cumpere până la 10.000 de arbuști ornamentali. Valoarea estimată a achiziției poate ajunge la 3.283.300 de lei, fără TVA, însă compania nu este obligată să cheltuiască întreaga sumă. Cele două firme […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗