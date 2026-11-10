Ce înseamnă deficitul bugetar? Nicușor Dan vine cu exemple și avertizează: Cheltuim fără să avem

Deficitul bugetar apare atunci când statul cheltuiește mai mulți bani decât încasează din taxe, impozite și alte venituri. Diferența trebuie acoperită prin împrumuturi, iar acest lucru înseamnă că datoria publică poate crește și că statul ajunge să plătească dobânzi tot mai mari, spune Nicușor Dan.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗