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Economie

Ce înseamnă deficitul bugetar? Nicușor Dan vine cu exemple și avertizează: Cheltuim fără să avem

l Scris de laura buciu
Ce înseamnă deficitul bugetar? Nicușor Dan vine cu exemple și avertizează: Cheltuim fără să avem
Aosom
Deficitul bugetar apare atunci când statul cheltuiește mai mulți bani decât încasează din taxe, impozite și alte venituri. Diferența trebuie acoperită prin împrumuturi, iar acest lucru înseamnă că datoria publică poate crește și că statul ajunge să plătească dobânzi tot mai mari, spune Nicușor Dan.

Sursa: Mediafax Ro

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