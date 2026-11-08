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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ce îți garantează și ce nu antecontractul de vânzare-cumpărare. Când poți pierde avansul

a Scris de anca lupescu
Ce îți garantează și ce nu antecontractul de vânzare-cumpărare. Când poți pierde avansul
Aosom
Atunci când cumperi sau vinzi o locuință, de regulă se semnează înainte un antecontract, înainte de a ajunge la notar ca să închei tranzacția în mod oficial.

Sursa: Stirile Pro.tv

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