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Economie

Ce nereguli au descoperit inspectorii ITM în depozitele din Cluj. Amenzi de 11.500 de lei

o Scris de oana doroșenco
Ce nereguli au descoperit inspectorii ITM în depozitele din Cluj. Amenzi de 11.500 de lei
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Inspectorii ITM Cluj au aplicat amenzi în valoare totală de 11.500 de lei și au dat 14 avertismente, în urma unor controale desfășurate la angajatori din județ.

Sursa: Ziua De Cluj

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