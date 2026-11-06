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Economie

Ce poți cumpăra de Black Friday 2026 la eMAG. Produsele care au fost incluse în catalogul reducerilor

t Scris de teodora marinescu
Ce poți cumpăra de Black Friday 2026 la eMAG. Produsele care au fost incluse în catalogul reducerilor
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Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie, iar eMAG a pregătit peste 1,8 milioane de produse la prețuri reduse. Printre ofertele anunțate se numără telefoane, laptopuri, televizoare și electrocasnice, dar și bilete la festivaluri de la un leu, vacanțe și automobile.

Sursa: Adevarul

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