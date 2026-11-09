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Economie

Ce riști dacă muncești fără contract sau primești bani în plic și cum ceri corectarea actelor

r Scris de răzvan munteanu
Ce riști dacă muncești fără contract sau primești bani în plic și cum ceri corectarea actelor
Aosom
Dacă muncești fără contract sau primești bani în plic, pensia și indemnizațiile pot fi mai mici. Ghidul arată ce dovezi păstrezi și cum ceri corectarea actelor.

Sursa: Ziarul Financiar

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