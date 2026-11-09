 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Ce se întâmplă cu uleiul de măsline în Spania. Autoritățile au decis să blocheze 188.000 de tone până în 2027

d Scris de daniel mihai dragomir
Ce se întâmplă cu uleiul de măsline în Spania. Autoritățile au decis să blocheze 188.000 de tone până în 2027
Aosom
Spania impune depozitarea a 12% din producția de ulei de măsline. Aproximativ 188.000 de tone vor rămâne în afara pieței până în septembrie 2027.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech