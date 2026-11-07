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Economie

Ce se întâmplă la centrala nucleară de la Cernavodă. Anunțul premierului Niculescu: „S-a încheiat o situație serioasă”

d Scris de dan stan
Ce se întâmplă la centrala nucleară de la Cernavodă. Anunțul premierului Niculescu: „S-a încheiat o situație serioasă”
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Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, după o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că proiectul Bala 2, care va face ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate și a precizat că solicită tuturor instituțiilor să se concentreze la acest proiect.

Sursa: Ziare

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