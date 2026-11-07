Ce se întâmplă la centrala nucleară de la Cernavodă. Anunțul premierului Niculescu: „S-a încheiat o situație serioasă”
Sursa: ZiareCitește mai departe la sursa originală
La curent cu ultimele articole
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 12:00, se deschide oficial circulația pe tronsonul lărgit la patru benzi al DN 79 (E671), între Aeroportul Oradea...
Comunicat PMB
06-11-2026: Ce se întâmplă, de fapt, pe șantierele de termoficare. Nu toate lucrările sunt vizibile ...
Comunicat PMB
06-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 9 - 15 noiembrie. ARCUB continuă Stagiunea Internațională de Teatru, expoziții noi la Muzeul Literaturii Româ...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 6 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Bookfest a ajuns în Bihor: prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea s-a deschis la Sinagoga Neologă Sion
Astăzi, 5 noiembrie 2026, a fost deschisă oficial prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea, găzduită de Sinagoga Neologă Sion. Este pent...
NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR.96-2026
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.96-2026
Tech
Noua revoluție prin care va trece omenirea, după AI, anunțată chiar de AI: „Ar putea începe să se manifeste puternic între 2035 și 2045”
Inteligența artificială s-a dezvoltat enorm din 2020 și astfel, a devenit accesibilă publicului larg pentru utilizarea în scop personal sau profe...
Motorola anunță prețurile europene pentru Moto Watch 2 Fit și Buds 2 Ultra; Ceas de 119 euro, căști de 199 euro
Moto Watch 2 Fit va costa 119 euro, iar Moto Buds 2 Ultra 199 euro în Europa. Motorola nu a anunțat încă o dată exactă pentru disponibilitatea în...
Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău.
Panasonic RB-HJ800 vin în trei culori inspirate din Japonia; Autonomia ajunge la 100 de ore
Panasonic a lansat în Japonia căștile wireless RB-HJ800, cu autonomie de până la 100 de ore fără ANC și 72 de ore cu ANC activ. Modelul costă apr...
OPPO Fuyao se apropie de lansare; Camera cu gimbal ar putea rivaliza cu DJI Osmo Pocket 4
OPPO ar pregăti camera de buzunar Fuyao, cu gimbal și posibil senzor de 200 MP. Proiectul este încă neconfirmat, iar lansarea ar putea avea loc p...
Audio-Technica ATH-TWX9MK3 debutează cu ANC adaptat fiecărei urechi; 33 de ore de autonomie și sunet Hi-Res
Audio-Technica a lansat căștile wireless ATH-TWX9MK3, cu ANC adaptiv pentru poziția fiecărei căști, drivere cu beriliu, Bluetooth 6.0 și până la...