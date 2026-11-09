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Economie

Ce se poate întâmpla cu pensiile publice în următorii zece ani și cum estimezi banii care ți-ar lipsi

t Scris de tudor dima
Ce se poate întâmpla cu pensiile publice în următorii zece ani și cum estimezi banii care ți-ar lipsi
Aosom
Pensiile publice nu se reduc automat din cauza deficitului. Poți verifica anii de contribuție și estima cât ți-ar lipsi lunar.

Sursa: Ziarul Financiar

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