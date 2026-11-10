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Economie

Ce trebuie să scrie în contract despre zilele la birou și cheltuielile muncii de acasă

r Scris de răzvan munteanu
Ce trebuie să scrie în contract despre zilele la birou și cheltuielile muncii de acasă
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În regim hibrid, verifici în contract zilele la birou, echipamentele și cheltuielile plătite de firmă. Nu există o sumă decontată automat.

Sursa: Ziarul Financiar

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