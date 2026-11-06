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Economie

Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară

d Scris de daciana mitrache
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Aosom
Ce au comandat românii în număr impresionant de pe eMAG în 2025? Descoperă categoriile care au făcut furori, recomandările noastre și reperele care te ajută să alegi inspirat, de Black Friday 2026 sau oricând vrei să cumperi cu folos.

Sursa: Adevarul

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